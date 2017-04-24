Резиденцию полпреда в УрФО украсят гвоздиками и сиренью на 800 тысяч

Публикации за 24.04.17

У резиденции полпреда в УрФО этим летом обновят газоны и цветники. Федеральный бюджет на «красоту» на территории дворца на Добролюбова выделяет около 800 тысяч рублей.

Конкурс на облагораживание территории полпредства объявило ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» управления делами президента Российской Федерации. Максимальная стоимость контракта составляет 802 тыс. 978 рублей, источник финансирования – субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Согласно документации, сейчас на территории полпредства есть 6000 кв. метров газона, цветники, розарии, кустарники можжевельника, кизильника и сирени, 42 туи и 5 яблонь, которым нужен уход. Подрядчик должен будет подстригать газон с мая по сентябрь, белить стволы сирени и яблони, проводить химобработку кустарников и живой изгороди от насекомых. Требуется высадить гвоздики, гацании, агератумы, петунии, флоксы, вербены, фуксии – всего более 7,5 тысяч растений.

Среди требований к условиям работы – иметь одинаковую форму для всех садовников, заранее подавать списки работников для пропуска их по паспортам и не мешать работе аппарата полпредства. Заявки принимаются до 3 мая, аукцион пройдет 10 мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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