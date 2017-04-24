«Стучали по плите, имитируя работу»: полиция разоблачила лжегазовиков (ФОТО)

Публикации за 24.04.17

Трое жителей Екатеринбурга подозреваются в том, что, представляясь работниками газовой службы, выманивали деньги у доверчивых граждан, в основном пенсионеров.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД, женщина 1976 года рождения и двое мужчин 1971 и 1989 годов рождения «работали» на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Представляясь сотрудниками газовой службы, они обманывали граждан, сообщая ложную информацию о монтаже дополнительных приборов к газовому оборудованию.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

По предварительным данным, схема работы лжегазовиков была построена следующим образом. Мужчины, переодевшись в специальные комбинезоны синего цвета, похожие на одежду газовых работников, вместе с напарницей приезжали на арендованных в Екатеринбурге автомобилях «Лада гранта», «Хендай Солярис», «Датсун» в небольшие поселки, где сообщали жителям (преимущественно пожилого возраста), что по льготной программе происходит централизованная установка сигнализаторов газа. Если человек соглашался, злоумышленники проходили к нему в квартиру, интересовались, имеются ли у хозяина жалобы, газовая книжка. За монтаж приборов они предлагали заплатить 14500 рублей, однако если жертвы относились к какой-либо категории льготников, то «цена» снижалась да 8500 рублей. Если и этой суммы у потерпевших не оказывалось, подозреваемые брали у них столько денег, сколько те могли дать, обещая заехать и забрать недостающую сумму в следующий раз.

При этом фактически никакие работы визитерами не производились: злоумышленники просто наклоняли плиту и стучали по ней ключом, имитируя установку оборудования. При этом женщина могла заполнять квитанции о приеме денежных средств от потерпевших.

В настоящее время мошенники содержатся под стражей. Свердловскими полицейскими получены данные об их причастности к совершению как минимум 27 подобных противоправных деяний на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Граждан, пострадавших от действий злоумышленников, а также возможных свидетелей и очевидцев просят обращаться в отделы полиции по месту жительства. Расследование продолжается.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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