В Свердловской области в этом году уже 40 раз горели леса

Публикации за 24.04.17

С начала пожароопасного сезона 2017 года на территории государственного лесного фонда Свердловской области было потушено уже 40 лесных пожаров.

Как сообщает департамент лесного хозяйства, половина пожаров – двадцать – произошли в выходные дни 22 и 23 апреля. Общая пройденная огнем площадь составляет 417 гектаров. На утро 24 апреля действующих лесных пожаров в области нет. Во всех случаях с очагами возгорания удалось справиться силами Уральской базы авиационной охраны лесов – специализированного учреждения по тушению лесных пожаров.

Отметим, в этом сезоне первый лесной пожар был зафиксирован 13 апреля. В прошлом и позапрошлом годах пожароопасный сезон начался примерно в это же время – 16 и 15 апреля.

До 90 процентов лесных пожаров вспыхивают по вине человека, в том числе из-за сжигания сухой травы на полях. Департамент напоминает, что сельскохозяйственные палы запрещены законом. Ветреная погода дает огню все шансы перекинуться на лес. На Уральской базе авиационной охраны лесов круглосуточно работает диспетчерская служба, куда по телефону: 8-800-100-94-00 можно сообщать об очагах возгорания в лесу. Информацию о лесных пожарах примут и по телефону 01. По этим же телефонам необходимо рассказать о неконтролируемых выжиганиях сухой травы.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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