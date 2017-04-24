NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 24.04.17

В Свердловской области в этом году уже 40 раз горели леса

В Свердловской области в этом году уже 40 раз горели леса

С начала пожароопасного сезона 2017 года на территории государственного лесного фонда Свердловской области было потушено уже 40 лесных пожаров.

Как сообщает департамент лесного хозяйства, половина пожаров – двадцать – произошли в выходные дни 22 и 23 апреля. Общая пройденная огнем площадь составляет 417 гектаров. На утро 24 апреля действующих лесных пожаров в области нет. Во всех случаях с очагами возгорания удалось справиться силами Уральской базы авиационной охраны лесов – специализированного учреждения по тушению лесных пожаров.

Отметим, в этом сезоне первый лесной пожар был зафиксирован 13 апреля. В прошлом и позапрошлом годах пожароопасный сезон начался примерно в это же время – 16 и 15 апреля.

До 90 процентов лесных пожаров вспыхивают по вине человека, в том числе из-за сжигания сухой травы на полях. Департамент напоминает, что сельскохозяйственные палы запрещены законом. Ветреная погода дает огню все шансы перекинуться на лес. На Уральской базе авиационной охраны лесов круглосуточно работает диспетчерская служба, куда по телефону: 8-800-100-94-00 можно сообщать об очагах возгорания в лесу. Информацию о лесных пожарах примут и по телефону 01. По этим же телефонам необходимо рассказать о неконтролируемых выжиганиях сухой травы.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.04.17

«Стучали по плите, имитируя работу»: полиция разоблачила лжегазовиков (ФОТО). / МОАП снова просит кредит на 20 миллионов рублей. / Резиденцию полпреда в УрФО украсят гвоздиками и сиренью на 800 тысяч.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter