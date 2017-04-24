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Екатеринбург

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Публикации за 24.04.17

За выходные на Среднем Урале поймали более 200 пьяных водителей

За выходные на Среднем Урале поймали более 200 пьяных водителей

В Свердловской области с вечера пятницы сотрудники ГИБДД выявили 208 нетрезвых водителей. Двое из них совершили ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, в ночь с субботы на воскресенье на улице Токарей в Екатеринбурге пьяный автомобилист на «Шевроле» врезался на перекрестке с «Ладой». В результате ДТП водитель и три пассажира отечественного автомобиля – молодые люди в возрасте 21-25 лет – получили травмы.

«Кроме того, на автодороге Первоуральск – Шаля, нетрезвый водитель автомобиля ИЖ-2126030 – 29-летний мужчина – попытался скрыться от сотрудников ДПС, но не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП травмы получил сам водитель и два его пассажира – парень и девушка 20 и 19 лет», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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