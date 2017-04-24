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Публикации за 24.04.17

В поселке под Первоуральском отвергнутый ухажер обстрелял квартиру с детьми (ФОТО)

В поселке под Первоуральском отвергнутый ухажер обстрелял квартиру с детьми (ФОТО)

В поселке Прогресс неадекватный мужчина открыл стрельбу из ружья на улице поселка. Несколько выстрелов пробили окно квартиры, где в это время находились дети. Ему удалось скрыться, но его задержали бойцы Росгвардии.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области
Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, вчера вечером в полицию позвонила 20-летняя жительница поселка Прогресс, которая рассказала, что ее квартиру обстреляли из ружья. Пальбу открыл 36-летний мужчина, с которым она ранее сожительствовала, но два месяца назад пара распалась. Накануне мужчина попросил ее о встрече, она отказала, после чего мужчина взял ружье, подошел к окнам ее дома и несколько раз выстрелил в направлении окон, стрелял из ружья 12 калибра, как дробью, так и патронами. Подвыпившему первоуральцу удалось попасть в том числе по окнам квартиры, в которой находились дети. После этого он ушел.

Новый День: В поселке под Первоуральском отвергнутый ухажер обстрелял квартиру с детьми (ФОТО)

Около 5 часов вечера сотрудники Росгвардии задержали мужчину в его квартире, сопротивления он не оказал. Ранее мужчину уже судили за незаконную рубку леса, при обыске было изъято двуствольное ружье, которое он хранил нелегально, а также гильзы и патроны к нему. Ранее ружье принадлежало 49-летнему жителю деревни Крылосово, которое он потерял в феврале 2005 года.

Новый День: В поселке под Первоуральском отвергнутый ухажер обстрелял квартиру с детьми (ФОТО)

«В настоящее время дебошир находится в помещении для задержанных дежурной части ОМВД России по городу Первоуральску. В отношении него уже составлен административный протокол за хулиганство. Наказание предусматривает наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Новый День: В поселке под Первоуральском отвергнутый ухажер обстрелял квартиру с детьми (ФОТО)

По факту стрельбы и незаконного хранения оружия проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», – добавили в ГУ МВД по Свердловской области.

Новый День: В поселке под Первоуральском отвергнутый ухажер обстрелял квартиру с детьми (ФОТО)

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 24.04.17

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