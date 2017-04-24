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Екатеринбург

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Публикации за 24.04.17

Пошел на Шарташ поудить рыбу и не вернулся – в Екатеринбурге умер рыбак (ФОТО)

Пошел на Шарташ поудить рыбу и не вернулся – в Екатеринбурге умер рыбак (ФОТО)

О пропаже 60-летнего Сергея Ганьжина сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Екатеринбург». Мужчина пошел рыбачить, но домой не вернулся. Сегодня стало известно, что его нашли мертвым.

Новый День: Пошел на Шарташ поудить рыбу и не вернулся – в Екатеринбурге умер рыбак (ФОТО)

О пропаже пожилого мужчины стало известно 22 апреля вечером. Днем он ушел на рыбалку, взял с собой ледобур и другую амуницию, но обратно не вернулся. На следующий день, 23 апреля, был объявлен сбор волонтеров на поиски рыбака – было известно, что он собирался поудить рыбу на Шарташе. В понедельник было найдено тело мужчины. «Сотрудник очень положительный, обязательный. Все просто сегодня в шоке, что Сергея нет», – сообщили его коллеги.

Новый День: Пошел на Шарташ поудить рыбу и не вернулся – в Екатеринбурге умер рыбак (ФОТО)

Как отмечает корреспондент NDNews.ru, ранее сотрудники свердловского управления МЧС России уже неоднократно предупреждали жителей области об опасности выхода на лед – дневные температуры в регионе достигают +15 градусов, так что лед давно истончился, а у берегов Шарташа и вовсе растаял. Тем не менее, в минувшие выходные на льду озера было множество людей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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