Екатеринбургу могут не достаться деревья от «Аллеи Славы» – слишком мало голосов

Публикации за 24.04.17

Жители России голосуют за свои города и поселки на сайте акции «Аллея Славы». Организаторы разделили все населенные пункты по трем категориям, в зависимости от численности, – чтобы было честно, и маленький поселок не конкурировал с мегаполисом. И теперь Екатеринбург, который изначально рассчитывал на появление новой аллеи, заметно проигрывает.

Как напоминает NDNews.ru, акцию «Аллея Славы» в этом году решили приурочить ко Дню Победы. Ее организовала компания, которая занимается оптовой и розничной продажей саженцев деревьев. Изначально планировалось, что питомник выделит девять тысяч саженцев, которые распределят между девятью городами или поселками, которые наберут больше голосов. Но, по признанию организаторов, акция получила неожиданно большой отклик. Помимо того, что в ней приняли участие очень многие россияне, посетители сайта жаловались на накрутки у конкурентов, а также на то, что маленькому городку областного подчинения никогда не обыграть мегаполис. Поэтому все населенные пункты поделили на три категории – крупные (более 500 тысяч жителей), средние (от 100 до 500 тысяч жителей) и малые (до 100 тысяч жителей). В каждой категории первые пять населенных пунктов, набравших большее количество голосов, получат саженцы для новых аллей.

Если до изменения правил Екатеринбург претендовал на лидерство, то теперь шансы резко сократились – город находится только на девятой строчке рейтинга. Проголосовать можно раз в сутки на сайте акции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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