В Екатеринбурге довели до самоубийства ветерана Великой Отечественной войны

Публикации за 24.04.17

В Екатеринбурге возбуждено и расследуется уголовное дело по факту совершении преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, 21 апреля 2017 года в правоохранительные органы Кировского района города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Комсомольской обнаружено тело пенсионера, ветерана Великой Отечественной войны, с признаками суицида. Также предварительно установлено, что в конце марта текущего года в квартиру к ветерану приходили две неизвестные женщины, которые мошенническим путём похитили у него порядка 60 тысяч рублей.

В рамках возбуждённого уголовного дела следователем СКР самым тщательным образом выясняются все без исключения обстоятельства смерти пенсионера. В том числе допрашиваются родственники и знакомые, соседи ветерана. Также принимаются возможные меры по установлению двух лиц, которые, по имеющимся сведениям, могли совершить мошеннические действия в отношении ветерана.

«С учетом особой значимости защиты прав пенсионеров, ветеранов и иных социально незащищённых граждан, по результатам проведения первоначальных следственных действий будет дана самая принципиальная жесткая правовая оценка действиям неустановленных пока злоумышленников, которые так бесчеловечно и жестоко поступили с ветераном Великой Отечественной войны, отобрав у него нажитые средства», – заявили в СК.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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