«Это может быть прогулкой и настоящим водным походом на 4 дня» / Уральские туристы-водники и экстремалы начинают сезон сплавов

Публикации за 24.04.17

Уральские туристы-водники и любители экстремальных видов спорта начали постепенно открывать сезон. В выходные на пороге Ревун состоялось одно из первых спортивных мероприятий, а в предстоящие майские праздники водоемы Свердловской области оккупируют сотни поклонников активного отдыха для многодневных групповых сплавов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в минувший уикенд на пороге Ревун около Каменска-Уральского проходил традиционный каяк-фестиваль «Ледокол Фест 2017». Во время спринта спортсмены прыгали с камня, а затем на большой скорости проходили бурный водный участок. Гонки здесь проходят ежегодно, в них принимают участие десятки экстремалов. Ожидается, что в течение сезона открытой воды здесь в этом году пройдет еще несколько крупных мероприятий.

Судя по информации на интернет-форумах и в социальных сетях, самые масштабные вылазки на природу ожидаются в грядущие майские праздники. Покорять водные артерии Среднего Урала на лодках, катамаранах и байдарках собираются сотни человек. Кто-то намерен отправиться на реки уже с 29 по 1 мая, но большинство ориентируется на вторые длинные выходные, приуроченные к празднованию победы в ВОВ (с 6 по 9 мая включительно). К тому же в это время в регионе запланировано несколько крупных событий.

В частности, 7 мая в Горноуральском городском округе состоится мероприятие «Открытие сплава на Чусовой». «Гостей праздника ждет перфоманс – театрализованное представление об истории реки Чусовой. Для участников сплава подготовлена большая концертная программа, походная каша, наваристая уха, горячий чай, конкурсы и сюрпризы. На красочной ярмарке свои работы представят лучшие мастера народных промыслов и декоративно-прикладного творчества Нижнего Тагила», – сообщили NDNews.ru организаторы. Уточняется, что один из маршрутов будет пролегать от деревни Усть-Утка до деревни Еква.

Наряду с этим в майские праздники ожидаются массовые старты на Серебрянке, Уфе, Исети, Тавде и других реках региона. В частности, на сплавы в конце апреля – начале мая на реке Сулем зовет Висимский природный заповедник. «Для туристов Сулем интересен тем, что на протяжении примерно 20 км представляет собой пороги второй категории сложности, что является приятным исключением для уральских рек. Сплав по Сулему возможен только в большую воду, летом река в силу своих особенностей сильно мелеет, поэтому становится непригодной для путешествий, – сообщили NDNews.ru в учреждении. – Сплав на катамаране по реке Сулем может быть и прогулкой, и настоящим водным походом – это зависит от задач и протяженности маршрута по времени: от 2-3 дней, а если пойти еще и по Чусовой до Усть-Утки (15 км), то и 4 дня».

Сейчас различные клубы по направлениям начали наборы секций. Идет поиск единомышленников для длительных водных походов в социальных сетях и мессенджерах. Экстремальные вылазки различной категории сложности планируется организовывать не только на территории России, но и в других странах.

Всех уральцев, кто намерен отправиться в длительный поход или на сплав, чтобы обезопасить себя и упростить работу спасателей в случае возможных несчастных случаев, просят проинформировать сотрудников МЧС. В регистрационной заявке нужно указать свои личные данные и примерный маршрут следования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.04.17

В Екатеринбурге довели до самоубийства ветерана Великой Отечественной войны. / Екатеринбургу могут не достаться деревья от «Аллеи Славы» – слишком мало голосов. / Левин и Бабушкина заменят Росселя и Чернецкого! – Самые крутые слухи недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»