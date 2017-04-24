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Екатеринбург

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Публикации за 24.04.17

Более 30 уральских поселков оказались отрезанными от мира из-за подтопления мостов

Более 30 уральских поселков оказались отрезанными от мира из-за подтопления мостов

На территории Свердловской области происходит вскрытие рек бассейнов Туры, Ницы, Сосьвы, участков Чусовой, Уфы, а также реки Тавды.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС, на сегодняшний день в Свердловской области подтоплены 12 низководных мостов: в поселке Махнёво, деревне Толмачева Махнёвского муниципального образования, в Байкаловском муниципальном районе в селах Елань и Городище, в Ирбитском районе – в деревне Девяшина и поселке Курьинском, в Алапаевском – в селе Кировское. В Туринском городском округе подтоплены низководные мосты в селах Жуковское и Липовское, в Слободо-Туринском муниципальном районе – в селе Туринская Слобода, деревне Макуй и селе Куминовское. На период половодья разобран мост в Талицком городском округе у села Яр. Все подтопления низководных мостов были спрогнозированы и происходят ежегодно. После схода на реках ледяного покрова будут организованы лодочные и паромные переправы.

В результате подтоплений низководных мостов временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенным пунктом. Жизнеобеспечение населения поселков не нарушено. Подтопленных жилых домов нет. В населенных пунктах, с которыми временно ограничено автотранспортное сообщение, заблаговременно созданы необходимые запасы продуктов питания, медикаментов.

Вскрытие рек происходит в сроки, не отличающиеся от среднемноголетних значений. Раньше ежегодных сроков вскрылся участок реки Тавды в районе с. Таборы, р.Сосьвы в районе р.п. Гари, это связано с высоким температурным фоном в марте. На многих реках западной части Свердловской области пока сохраняется ледостав.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.04.17

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