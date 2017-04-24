ФАС поддержит бюджет Свердловской области за счет пьющих граждан

Публикации за 24.04.17

ФАС предложила систему перераспределения доходов от акцизов на крепкий алкоголь в пользу регионов – лидеров по продажам. Такая мера должна заставить региональные власти бороться за легализацию рынка. В качестве «побочного» эффекта Свердловская область должна получить больше средств, поступающих в бюджет.

Перераспределение доходов от производства и продажи алкоголя обсуждается уже длительное время, как сообщают сегодня «Известия», свою систему продвигает ФАС, это следует из «Предложений по развитию конкуренции», подготовленных службой в середине апреля. Смысл изменений в следующем: антимонопольщики предлагают все доходы от сборов по акцизам направлять в регионы, при этом 40 % от сборов должны оставаться у субъектов-производителей, а 60 % будут направлять пропорционально реализации алкогольной продукции. Сейчас действует иная схема – в регионы поступает только половина от всех сборов, 80 % от этой суммы остается у регионов, которые производят крепкий алкоголь, 20 % распределяется в соответствии с продажами.

«Для Свердловской области такое изменение может сказаться положительно как и в части доходов, так и в части повышения легализации спиртного. «В России на протяжении последних лет закрывалось, лишалось лицензии огромное количество производителей алкоголя. Это нелогично, что акцизы распределяются только по регионам, которые производят. Таким изменением ФАС хочет не простимулировать потребление, а простимулировать регионы, чтобы они стали заинтересованы в разработке мер по повышению количества легального алкоголя. У нас во многих регионах процент суррогата достигает 30-40 %. Регионы Урала в этом плане не лучшие. У вас около 30 % контрафакта, а регион не нацелен на борьбу с ним», – прокомментировал корреспонденту NDNews.ru глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Он считает, что перераспределять необходимо акцизы и на крепкие напитки, и на пиво (которые, по его данным, по сборам близки к первой категории). Исключение – акцизы на вино, которые стоит оставлять у регионов-производителей, чтобы развивать виноделие. Дробиз также отметил, что распространение контрафакта связано не только с близостью стран-поставщиков нелегального спиртного, но и с доходами населения. «Пока у человека зарплата 15 тысяч, он в магазин за водкой не пойдет», – добавил эксперт.

При этом, по его мнению, перераспределение акцизов на бюджете региона скажется благоприятно, так как Средний Урал практически лишен производителей крепкого алкоголя (как уже писал NDNews.ru, последний известный производитель – ЕВШК – обанкротился).

Выяснить, что о повышении сборов думает председатель бюджетного комитета заксо Свердловской области не удалось – Владимир Терешков сказал, что пока последних предложений не видел и, соответственно, комментировать их не может. Но добавим для сравнения один показатель. Дело в том, что последние изменения по распределению акцизов вступили в силу в начале этого года. До конца 2016 года действовала схема, по которой в федеральный бюджет уходило 60 % от акцизных сборов, а оставшиеся 40 % получали регионы, в которых есть производство крепкого алкоголя. Так вот, бюджет региона на этот год планировался исходя именно из такого показателя. В главном финансовом документе области была запланирована статья дохода «Акцизы на вино, пиво, алкогольную продукцию, производимые в Свердловской области» (в бюджете не раскрывается, в каких пропорциях в зависимости от напитка поступают акцизы). И по этой статье регион должен был получить 5,4 млрд рублей. Однако в ходе первой в этом году корректировки бюджета поступления от акцизов были увеличены на 861 млн рублей. В Минфине такие корректировки объяснили именно тем, что вступили в силу поправки о распределении акцизов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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