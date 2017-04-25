Станцию метро «Уральская» в Екатеринбурге оцепили силовики, на месте работают саперы

Публикации за 25.04.17

В Екатеринбурге закрыта станция метро «Уральская», как гласит объявление на входе – «по техническим причинам». В метрополитене по громкой связи объявили, что все поезда следуют без остановки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, со станции вывели всех людей. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и саперы. Очевидцы сообщают, что идет проверка на предмет наличия взрывчатки.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области подтверждают факт проведения утром во вторник специальных мероприятий, но прокомментировать случившееся обещают позже. По предварительной информации, причиной переполоха стала забытая на скамейке внутри подземной станции сумка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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