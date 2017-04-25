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Екатеринбург

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Публикации за 25.04.17

В Екатеринбурге ночью горели лифты в трех домах

В Екатеринбурге ночью горели лифты в трех домах

Этой ночью в Екатеринбурге загорелись лифты в трех домах. Многоэтажки находятся на разных улицах. О причинах пожаров пока не сообщается.

Все пожары случились примерно в одно время. В 3:17 поступило сообщение о возгорании в 16-этажке на улице Боровой. Загорелась кабина лифта, находившаяся на первом этаже. На тушение отправили 3 машины и 9 человек личного состава. К 3:28 ликвидировали открытое горение, еще практически через час удалось завершить проливку и разбор конструкций.

Второй пожар случился также в Пионерском, в 18-этажке на улице Вилонова загорелась лифтовая кабина на 3 этаже. Огонь локализовали в 03:38, полностью все работы завершили к 4:30 утра.

Еще один пожар произошел на Юго-Западе, в девятиэтажном доме на бульваре Денисова-Уральского. Повреждена огнем была лифтовая кабина на 1 этаже. По лестницам из здания вывели 12 человек, в том числе троих детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. В 04:11 огонь был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:07. О причинах возгорания не сообщается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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