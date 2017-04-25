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Екатеринбург

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Публикации за 25.04.17

Вдоль уральских трасс усилены сигналы сотовой связи

Вдоль уральских трасс усилены сигналы сотовой связи

Техническая служба «МегаФона» проверила готовность главных дорог региона к туристическому сезону и улучшила покрытие сети на популярных транспортных маршрутах.

Как сообщили в компании, в частности, связисты расширили покрытие, в частности, на Кольцовском тракте. Новые объекты обеспечат скоростной интернет и стабильный сигнал для автомобилистов на 100% протяженности дороги, а также жителям микрорайона «Светлый» и гостям комплекса «Рамада».

Благодаря проведённым работам покрытие превысило 90% и на Екатеринбургской кольцевой дороге, по направлениям из Екатеринбурга в Реж, Алапаевск, Невьянск, Нижний Тагил, Серов, Полевской. Вся протяжённость оживленных дорог из Екатеринбурга в Челябинск и Тюмень также обеспечена стабильным сигналом связи.

«Для спокойствия многим людям просто необходимы смартфон и доступная для звонка сеть, поэтому «мишенью» связистов становятся не только населённые пункты, но и трассы. В этом году мобильный попутчик будет ловить сигнал на еще большей части дорог», – отмечает директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антон Щербаков.

Теперь путешественники по России получат надежный сигнал на 94,5% от общей протяженности транспортных артерий магистрального значения. Это лучший процент покрытия среди других операторов, по данным Роскомнадзора за первый квартал этого года.

Ковровое покрытие обеспечено на 13 трассах, среди них М-2 «Крым», М-3 «Украина», М-10 «Россия», М-36 от Челябинска до границы с Казахстаном и другие. На девяти дорогах федерального значения связаться с родными можно более чем на 97% территории, включая М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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