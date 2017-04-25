В 57 муниципалитетах Свердловской области сократилась численность населения

Публикации за 25.04.17

Численность населения Свердловской области на 1 января 2017 года составила 4 млн 329 тысяч 341 человек. По данным Свердловскстата, за прошлый год количество жителей сократилось на 665 человек.

Как передает корреспондент NDNews.ru, основной причиной сокращения численности населения стала естественная убыль населения. Смертность превысила рождаемость почти на 1 тысячу человек (на 1,7%). Частично потеря была восполнена миграционным приростом (326 человек). При этом уточняется, что миграционный прирост сократился в 4,7 раза по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году родилось 59 840 детей. По сравнению с 2015 годом, число родившихся сократилось на 3,8% (на 2392 человека), число умерших – на 0,6% (на 391 человека).

По сведениям социологов, прирост населения отмечен в 16 муниципальных образованиях, из них наибольшее – в Верхней Пышме (на 1,8%), в Белоярском и Среднеуральске (на 1,7%), а также в Камышлове (на 1%). Сокращение численности населения зафиксировано в 57 муниципальных образованиях, наибольшее – в Волчанске (на 2,6%), Гарях и Махнево (2,3%), Каменске-Уральском и Таборах (2,1%), Горноуральске (на 2%).

Ранее органы статистики указывали, что жители Свердловской области стали реже жениться и по-прежнему часто разводятся. Браков в этом году заключено 3347, разводов – 3003 (в 2016 году было 3376 и 3013 соответственно).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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