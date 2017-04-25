В Верхней Пышме назначен новый прокурор города, в соответствии с приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки им стал младший советник юстиции Данил Амиров.
Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, Амиров имеет высшее юридическое образование, в 2007 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию. С того же времени начал работать, последовательно занимая должности помощника и старшего помощника прокурора Верхней Пышмы. С 2011 года Амиров являлся заместителем прокурора «медной столицы».
«Необходимо отметить, что ранее занимавший должность прокурора Верхней Пышмы Андрей Иньшаков в ноябре 2016 года был назначен прокурором Железнодорожного района Екатеринбурга», – добавила собеседница агентства.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 25.04.17
В 57 муниципалитетах Свердловской области сократилась численность населения. / Начальником областного Управления автомобильных дорог стал «тагильчанин» Данилов. / Арбитр матча «Зенит» – «Урал» объяснил удаление Бикфалви «безрассудством» футболиста. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»