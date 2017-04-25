Публикации за 25.04.17

В Верхней Пышме назначен новый прокурор города, в соответствии с приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки им стал младший советник юстиции Данил Амиров.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, Амиров имеет высшее юридическое образование, в 2007 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию. С того же времени начал работать, последовательно занимая должности помощника и старшего помощника прокурора Верхней Пышмы. С 2011 года Амиров являлся заместителем прокурора «медной столицы».

«Необходимо отметить, что ранее занимавший должность прокурора Верхней Пышмы Андрей Иньшаков в ноябре 2016 года был назначен прокурором Железнодорожного района Екатеринбурга», – добавила собеседница агентства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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