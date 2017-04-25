На Урале будут судить мужчину, убившего шумных соседей

Публикации за 25.04.17

На Среднем Урале отдан под суд 22-летний житель Североуральска, который убил шумевших за стенкой его квартиры собутыльников.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, вечером 7 сентября 2016 года обвиняемый находился в квартире бывшей жены по улице Каржавина в Североуральске. Он уложил спать своего малолетнего ребенка, после чего уснул сам. Проснулся молодой человек от шума, доносившегося из соседней квартиры, в которой распивали спиртное мужчина и две женщины. Мужчина решил попросить соседей успокоиться, так как они могли разбудить его ребенка. «Когда хозяин квартиры открыл ему дверь, обвиняемый вступил с ним в конфликт и стал избивать. Затем злоумышленник вооружился ножом и стал причинять им удары своему оппоненту. От полученных травм мужчина погиб на месте. После этого молодой человек набросился с ножом на двух женщин. Одна из потерпевших погибла, второй удалось выбежать из квартиры. Позже ей была оказана необходимая медицинская помощь, её жизнь была спасена», – уточняют в ведомстве.

Обвиняемый скрылся с места происшествия, выбросив в реку нож, но был в дальнейшем задержан. Орудие преступления сыщики нашли, следователь приобщил нож к материалам дела, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Известно, что убийца ранее был судим. Сейчас ему грозит пожизненное лишение свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.04.17

Мэрия потратит почти миллион на возможность рассчитываться в паркоматах, за которые никто не платит. / В Верхней Пышме назначен новый прокурор. / В 57 муниципалитетах Свердловской области сократилась численность населения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»