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Публикации за 25.04.17

На Урале будут судить мужчину, убившего шумных соседей

На Урале будут судить мужчину, убившего шумных соседей

На Среднем Урале отдан под суд 22-летний житель Североуральска, который убил шумевших за стенкой его квартиры собутыльников.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, вечером 7 сентября 2016 года обвиняемый находился в квартире бывшей жены по улице Каржавина в Североуральске. Он уложил спать своего малолетнего ребенка, после чего уснул сам. Проснулся молодой человек от шума, доносившегося из соседней квартиры, в которой распивали спиртное мужчина и две женщины. Мужчина решил попросить соседей успокоиться, так как они могли разбудить его ребенка. «Когда хозяин квартиры открыл ему дверь, обвиняемый вступил с ним в конфликт и стал избивать. Затем злоумышленник вооружился ножом и стал причинять им удары своему оппоненту. От полученных травм мужчина погиб на месте. После этого молодой человек набросился с ножом на двух женщин. Одна из потерпевших погибла, второй удалось выбежать из квартиры. Позже ей была оказана необходимая медицинская помощь, её жизнь была спасена», – уточняют в ведомстве.

Обвиняемый скрылся с места происшествия, выбросив в реку нож, но был в дальнейшем задержан. Орудие преступления сыщики нашли, следователь приобщил нож к материалам дела, которое с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. Известно, что убийца ранее был судим. Сейчас ему грозит пожизненное лишение свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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