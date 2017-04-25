Детский сад на 350 мест откроется в Солнечном уже этим летом (ФОТО)

Публикации за 25.04.17

В районе Солнечный завершаются черновые работы внутри и снаружи здания детского сада. Открыть его планируют к августу. В садике будет 14 групп, рассчитанных на 350 детей в возрасте от 2 до 7 лет. В дальнейшем в Солнечном появятся еще один детский сад и школа.

Строительство детского сада в Солнечном идет в рамках мероприятий муниципальной программы на 2015-2017 годы. Бюджет проекта – 190 миллионов рублей, сообщили NDNews.ru в пресс-службе компании «Форум-групп». Сейчас на объекте завершаются черновые работы внутри и снаружи здания. С мая строители намерены приступить к покраске фасада и начать отделочные работы внутри здания.

Детский сад № 437 будет называться «Солнечный лучик» и уже в августе сможет принять 350 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Всего здесь будет 14 групп. Для каждой – предусмотрены отдельные прогулочные зоны, оснащенные верандами с качелями, досками для рисования мелом, ящиками для хранения игрушек. Часть мощения игровых зон для безопасности будет выполнено полимерным покрытием. В садике будут оборудованы музыкальный и спортивный залы, кабинеты дополнительного образования, зона для обучения детей правилам дорожного движения.

«Этот детский сад отличается от тех объектов, которые обычно строятся сегодня. Отличается и с точки зрения архитектуры, и удобства, и благоустройства. Большая территория нового района позволяет сделать просторными места для прогулки детей. Расположен он рядом с жилыми домами, что удобно для родителей. И, конечно, в Солнечном, где живут много семей с маленькими детьми, открытия это дошкольного учреждения, очень ждут», – отметил генеральный директор «Форум-групп» Сергей Воробьев.

Большое внимание уделено озеленению территории. Для повышенной экологической и шумовой защиты со стороны улиц предусмотрены высокие клумбы с кустарниками, на территории садика и по внешнему периметру будут высажены кедры, сосны, дубы, яблони, калина, сирень, различные сорта спиреи, можжевельник, злаковые цветники.

Перед строителями стоит задача пустить в эксплуатацию новое дошкольное учреждение ко Дню города. С детского сада в Солнечном стартует строительство целого кластера образовательных учреждений. Проектом планировки предусмотрено возведение еще одного детского сада, школы со спортивным ядром и ледовой арены с интернатом для молодых хоккеистов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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