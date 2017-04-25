ЦПКиО заволокло дымом, съехались МЧС и скорые (ФОТО)

Публикации за 25.04.17

Над ЦПКиО им. Маяковского сегодня утром поднимались столбы черного дыма, которые напугали жителей близлежащих домов. К парку съехались пожарные машины, автомобили МЧС и скорой помощи. Оказалось, в парке проходят антитеррористические учения.

Звуки сигналов машин скорой помощи и МЧС сегодня утром встревожили жителей домов у ЦПКиО им. Маяковского. Над парком виднелся дым, слышались хлопки. Горожане предположили, что на территории парка что-то взорвалось.

Оказалось, в ЦПКиО проходят антитеррористические учения.

«На территории ЦПКиО им. В.В. Маяковского проводится тренировка по антитеррористической защищенности, с целью предупреждения и пресечения возможности свершения террористического акта на территории парка с массовым пребыванием людей. Убедительная просьба всем посетителям парка сохранять спокойствие и относиться с пониманием», – сообщили NDNews.ru в администрации парка.

Фото с официального сайта ЦПКиО им. Маяковского

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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