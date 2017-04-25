Акушера-гинеколога из Богдановича будут судить за смерть беременной пациентки

Публикации за 25.04.17

В Богдановиче завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего врача-акушера-гинеколога, работающего в местной женской консультации.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности пациентке вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, оставлении в опасности и халатности.

Напомним, в июле 2015 года в больнице Богдановича умерла беременная женщина. Ее доставили в больницу с кровотечением, но врачи жизнь пациентки спасти не смогли. Женщина была на 15-й неделе беременности. Ей стали вкалывать кровоостанавливающие препараты, отвезли в операционную. Но в ходе операции она скончалась.

По уголовному делу было допрошено более 30 свидетелей, проанализирован значительный объем документации, регламентирующей порядок оказания медицинской помощи и должностные обязанности обвиняемого. По делу собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» в порядке ст.158 УПК РФ внесено представление, по результатам рассмотрения которого четверо врачей привлечены к дисциплинарной ответственности, включая обвиняемого.

Богданович, Служба информации РИА «Новый День»

Богданович. Другие новости 25.04.17

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