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Публикации за 25.04.17

Акушера-гинеколога из Богдановича будут судить за смерть беременной пациентки

Акушера-гинеколога из Богдановича будут судить за смерть беременной пациентки

В Богдановиче завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего врача-акушера-гинеколога, работающего в местной женской консультации.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, его обвиняют в причинении смерти по неосторожности пациентке вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, оставлении в опасности и халатности.

Напомним, . Ее доставили в больницу с кровотечением, но врачи жизнь пациентки спасти не смогли. Женщина была на 15-й неделе беременности. Ей стали вкалывать кровоостанавливающие препараты, отвезли в операционную. Но в ходе операции она скончалась.

По уголовному делу было допрошено более 30 свидетелей, проанализирован значительный объем документации, регламентирующей порядок оказания медицинской помощи и должностные обязанности обвиняемого. По делу собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» в порядке ст.158 УПК РФ внесено представление, по результатам рассмотрения которого четверо врачей привлечены к дисциплинарной ответственности, включая обвиняемого.

Богданович, Служба информации РИА «Новый День»

Богданович. Другие новости 25.04.17

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