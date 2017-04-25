В столовой УрФУ отравились 13 студентов и сотрудников вуза

Публикации за 25.04.17

В УрФУ закрыли одну из столовых после массового отравления студентов и сотрудников. За помощью медиков обратились 13 человек.

Случаи отравления регистрировались с 18 апреля до сегодняшнего дня, за помощью к медикам обратились 13 человек, это сотрудники УрФУ и студенты. Все они питались в столовой № 4 вуза. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Роспотребнадзора, в ходе проверки пищеблока нашли немало нарушений, касающиеся хранения пищевой продукции, обработки кухонного инвентаря и посуды, санитарно-технического состояния производственных помещений пищеблока и др. Для проведения лабораторных исследований санврачи взяли пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов, а также материалы от заболевших и сотрудников пищеблока.

У пострадавших и у сотрудников пищеблока уже нашли норовирус. А заодно обнаружилась грязь на продуктах.

Работа столовой временно запрещена с 21 апреля, решается вопрос о более длительном закрытии по решению суда.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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