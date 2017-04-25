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Публикации за 25.04.17

В Первоуральске бездомные поселились в брошенной квартире и затопили нечистотами жильцов снизу (ВИДЕО)

В Первоуральске бездомные поселились в брошенной квартире и затопили нечистотами жильцов снизу (ВИДЕО)

В центре Первоуральска, в одном из домов на улице Ватутина, жильцы пытаются решить ужасающую для века высоких технологий проблему – с потолка капают нечистоты. Как рассказал журналистами «Интерры ТВ» жилец дома Вадим Касимов, этажом выше находится брошенная квартира. В ней поселились бродяги, которые в буквальном смысле ходят под себя.

В бесхозных помещениях три года назад уже был пожар, и соседи опасаются, что он повторится. Однако расселить бомжатник не могут ни полиция, ни управляющая компания.

Как рассказала NDNews.ru начальник участка УК «Губерния» Наталия Малеева, отсек на 8 комнат, где ночуют бездомные, закрывается железной дверью. Замки регулярно меняют, но бродяги снова проникают внутрь. Вызов на адрес участкового также имел лишь временный эффект.

«Сегодня мы с госжилинспекцией выезжаем на место, будем устанавливать личность этих бездомных и пробовать определить их в социальное учреждение. За ремонт в комнатах отвечает городская администрация, это их здание, все жильцы помещения арендуют», – добавила Малеева.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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