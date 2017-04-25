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Екатеринбург

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Публикации за 25.04.17

Директора крупнейших МУПов Екатеринбурга входили в состав коммерческих фирм / Среди них – кинотеатр «Салют», «Водоканал» и «Городская центральная аптека»

Директора крупнейших МУПов Екатеринбурга входили в состав коммерческих фирм Среди них – кинотеатр «Салют», «Водоканал» и «Городская центральная аптека»

В Екатеринбурге директора крупнейших муниципальных учреждений входили в состав коммерческих организаций. Об этом стало известно в ходе проведенной прокуратурой проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, руководители таких унитарных предприятий, как «Кинотеатр «Салют», «Водоканал», ЕМУП «Городская центральная аптека», «Столовая № 6» являлись учредителями (участниками) юридических лиц. Это противоречит положению ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» «По закону руководитель предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях. Запрещено также вести предпринимательскую деятельность, быть членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации», – уточнила собеседница агентства.

В связи с выявленными нарушениями главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу прокуратура внесла представление. В результате с директором ЕМУП «Столовая № 6» Олегом Чистополовым были прекращены трудовые отношения. Директор ЕМУП «Кинотеатр «Салют» Сергей Федяков, гендиректор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик, директор ЕМУП «Городская центральная аптека» Людмила Оболонкова привлечены к дисциплинарной ответственности – им объявлены выговоры. «Указанные должностные лица подали в Единый государственный реестр юридических лиц документы о выходе из состава учредителей (участников) юридических лиц», – добавила Канатова.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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