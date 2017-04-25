Уралвагонзавод получил международный сертификат качества продукции, признанный в 55 странах (ФОТО)

Публикации за 25.04.17

Уралвагонзавод получил сертификат, который подтверждает качество продукции предприятия на международном уровне. Документ получен от международной ассоциации по сертификации «Русский регистр», которая является членом международной ассоциации IQNet. В эту организацию входят 55 стран мира.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УВЗ, заводу выдан сертификат IQNet на соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001: 2008. Главное преимущество документа в том, что он признается за рубежом и способствует продвижению продукции на глобальных рынках. Каждый год полученный сертификат нужно подтверждать на инспекционной проверке.

Сертификат, выданный УВЗ, действует в отношении проектирования, разработки и производства грузовых вагонов, вагонов-цистерн и их составных частей. Благодаря этому машиностроительный гигант сможет реализовывать подвижной состав и его составные части в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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