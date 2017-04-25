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Екатеринбург

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Публикации за 25.04.17

Уралвагонзавод получил международный сертификат качества продукции, признанный в 55 странах (ФОТО)

Уралвагонзавод получил международный сертификат качества продукции, признанный в 55 странах (ФОТО)

Уралвагонзавод получил сертификат, который подтверждает качество продукции предприятия на международном уровне. Документ получен от международной ассоциации по сертификации «Русский регистр», которая является членом международной ассоциации IQNet. В эту организацию входят 55 стран мира.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе УВЗ, заводу выдан сертификат IQNet на соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001: 2008. Главное преимущество документа в том, что он признается за рубежом и способствует продвижению продукции на глобальных рынках. Каждый год полученный сертификат нужно подтверждать на инспекционной проверке.

Сертификат, выданный УВЗ, действует в отношении проектирования, разработки и производства грузовых вагонов, вагонов-цистерн и их составных частей. Благодаря этому машиностроительный гигант сможет реализовывать подвижной состав и его составные части в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.

Новый День: Уралвагонзавод получил международный сертификат качества продукции, признанный в 55 странах (ФОТО)

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 25.04.17

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