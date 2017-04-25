В Приволжком федеральном округе задержали банду, рассылавшую поддельные полисы ОСАГО на Урал

Публикации за 25.04.17

Полицейские раскрыли деятельность группировки, которая занималась распространением поддельных полисов ОСАГО в 20 городах России. Курьеры работали в том числе в городах Урала.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, раскрыть деятельность ОПГ удалось совместными усилиями сотрудников Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте, МВД по Республике Башкортостан, УМВД России по Оренбургской области. Транспортные полицейские установили подозреваемую в организации поставок поддельных бланков, после чего полицейские из Башкирии в городе Туймазы вышли на двух ее подельниц. Эти женщины занимались подбором курьеров для работы в различных регионах, в том числе – в Оренбурге, Екатеринбурге, Челябинске и Перми.

Группировка работала по следующей схеме: региональные курьеры по почте получали конверты, в которых было по 50 поддельных бланков, при этом содержание конвертов было обозначено как сувенирная продукция. Затем жителям городов поступали СМС-сообщения с предложениями купить пустой или заполненный полис по заниженной цене. Пустой полис оценили в 2000 рублей. И на полисе были оттиски печатей региональных подразделений страховой компании – у организаторов изъяли 20 штампов.

Полицейские задержали 8 подозреваемых – и организаторов, и курьеров. Изъято более тысячи поддельных бланков. В Оренбургском линейном отделе МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков») и 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»).

Оренбург, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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