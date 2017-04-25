Мошенницы, которые довели до самоубийства ветерана, попали на камеры в подъезде (ВИДЕО)

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Камеры видеонаблюдения в подъезде дома, где жил ветеран Великой Отечественной войны Сарваретдин Фахертдинов, сняли мошенниц, которые забрали у него 60 тыс. рублей под предлогом «проверки купюр». После этого мужчина покончил с собой.

Как передает корреспондент NDNews.ru, судя по распространенному сегодня полицией видео, обе злоумышленницы пошли на преступление в одинаковой одежде. Женщины были одеты в синие джинсы, фиолетовые куртки, перчатки и черные сапоги. Одной на вид – 40-45 лет, другой – 35-40. Отличаются друг от друга злоумышленницы телосложением.

На записи, которая была сделана в день преступления, видно, что одна женщина поднялась в квартиру пенсионера, а другая осталась на лестнице. Через 20 минут обе выбежали из подъезда.

Свои лица женщины не скрывали и о съемке, очевидно, не подозревали. В настоящее время их розыском занимаются все наряды полиции, патрулирующие город, а также сотрудники угрозыска. Не исключено, что они могут быть причастны к серии преступлений.

«Отделом дознания отдела полиции №1 УМВД России по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.1 статьи 159 УК РФ по факту мошеннических действий, совершенных двумя пока неустановленными лицами. Сыщиками проводится комплекс необходимых оперативных мероприятий, направленных на установление личностей и задержанию злоумышленниц», – сообщили сегодня в отделе по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Всех, кто располагает информацией о личностях и (либо) местонахождении подозреваемых, просьба сообщать информацию в полицию по телефонам: (343) 2941363, +7 (965) 540-02-84.

Напомним, 21 апреля 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Комсомольской обнаружено тело пенсионера, ветерана ВОВ с признаками суицида. В конце марта к нему приходили две неизвестные женщины, которые мошенническим путем похитили у него порядка 60 тысяч рублей. СКР возбудил по данному факту уголовное дело по ст.110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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