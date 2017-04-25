Будет жарко: энергетики Екатеринбурга 26 и 27 апреля включат тепло на полную мощность

Публикации за 25.04.17

Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» проверят с помощью максимально нагретого теплоносителя сети на территории Железнодорожного, Октябрьского и Чкаловского районов Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе ЕТК, испытания начнутся в 10:00 на тепловых сетях, запитанных от следующих котельных:

– 26 апреля: улица Кишиневская, 56, улица Каменотесов, 11 «а», улица Бахчиванджи, 40 «а» (улица Спутников, 6), улица Бисертская, 132;

– 27 апреля: улица Минометчиков, 13, улица Алтайская, 64 «а».

В обозначенные сроки и по указанным адресам произойдет кратковременное повышение температуры теплоносителя до максимальных и расчетных значений.

Руководство АО «ЕТК» просит екатеринбуржцев с пониманием отнестись к необходимости проведения испытаний и не отключать системы отопления во избежание нарушения гидравлического режима. Энергетики приносят горожанам извинения за доставленные неудобства и предлагают почаще проветривать помещения.

В случае возникновения аварийных ситуаций энергетики просят екатеринбуржцев обращать внимание на возможные проявления утечки кипятка. В частности, при обнаружении пара над проезжей частью или тротуаром гражданам не следует приближаться к этому месту, так как под асфальтом может находиться промоина (полость, заполненная горячей водой). Не следует пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам, необходимо избегать стоянки автотранспорта на тепловых камерах, люках колодцев и подходить к автомобилям, если они припаркованы в зоне разлива. Особое внимание энергетики просят уделить детям, которых взрослые должны предостеречь от опасности игр на объектах теплосетевого хозяйства.

В случае обнаружения течи горячей воды, парения и промоин грунта специалисты АО «ЕТК» просят граждан сообщить о случившемся по телефонам: +7 (343) 222-3-005 (ЦДС Администрации города Екатеринбурга), +7 (343) 331-22-18 (ЦДС АО «ЕТК»), +7 (343) 370-59-21 (ОДС АО «ЕТК»).

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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