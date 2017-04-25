Кровавая любовь в аду – «Провинциальные танцы» выпускают свою версию «Макбета» (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 25.04.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/qkL-_h18t8k?rel=0">Video</a>

26 и 27 апреля театр «Провинциальные танцы» покажет на сцене ТЮЗа свою версию шекспировского «Макбета», режиссером которой стал итальянец Вальтер Маттеини. Кровь и ненависть, любовь и страсть, ведьмы и мертвецы – все смешалось в новой постановке. Но режиссер уверяет: спектакль вовсе не страшный – он о любви и невозможности повернуть время вспять. Однако на всякий случай советуем детей оставить дома.

Завтра «Провинциальные танцы» покажут на сцене ТЮЗа уже вторую за сезон премьеру. Свое видение трагедии Уильяма Шекспира «Макбет» представит итальянский хореограф Вальтер Маттеини. Как говорит Маттеини, спектакль лишь опирается на трагедию Шекспира – с окончания действия «Макбета» начинается действие на сцене. В остальном же – это рефлексия на тему любви и ненависти, прошлого и настоящего, на тему невозможности замолить грехи даже несколько сотен лет спустя.

Мистер и миссис Макбет здесь – как голливудские мистер и миссис Смит. Но шекспировской эпохи. Они любят и ненавидят друг друга настолько, что сцена порой искрится, а музыка не выдерживает накала страстей и дает сбой – раздается металлический скрежет. На самом деле Макбеты уже мертвы. За все свои согрешения они обречены на 9 кругов ада, на каждом из которых вновь и вновь сталкиваются с призраками прошлого, убитыми ими невинными душами; ведьмами, которые пророчили славу. А также с самими собой – теми влюбленными и невинными, какими они были до кровавой мясорубки. Но сколько бы мистер и миссис Макбет не старались повернуть время вспять и убежать к себе прежним – им это не удается.

Кажется, на очередном круге ада кто-то из них не выдержит и сломается. Но сила любви такова, что даже в преисподней она питает Макбетов и не дает им впасть в забытье.

По словам Вальтера Маттеини, «Макбет» – даже у Шекспира не только трагедия, но и история любви. И он лишь усилил эту сюжетную линию.

«Постановка основана на истории Макбета, но она не пересказывает Шекспира. Это история леди и господина Макбет, это новый взгляд на произведение. Они раз за разом проживают свою жизнь, но ничего не могут в ней поменять, – говорит режиссер. – Мы хотели сфокусироваться на взаимоотношении двух героев. Но это не страшный спектакль. Кровь здесь используется только для того, чтобы показать – спектакль начинается с окончания трагедии Шекспира, а Макбеты уже мертвы. А в остальном это эмоциональная, физиологическая постановка. Цели запугать зрителя у нас не было, можно прийти и с детьми».

Но корреспондент NDNews.ru, побывавший на генеральном прогоне, советует детей оставить дома. Любовь, ненависть и ад – не совсем детская тема. А вот первоисточник перечитать стоит, чтобы освежить в памяти.

Добавим, что «Макбет» «Провинциальных танцев» станет первым спектаклем из шекспировского триптиха Вальтера Маттеини. В мае со своей танцевальной компанией ImPerfectDancers Company Маттеини поставит в Италии «Гамлета». А в ноябре состоится премьера «Отелло» ко-продукции США и Израиль.

«Моя цель – в конечном итоге собрать все эти три спектакля и устроить одно большое представление-трилогию. Но когда и где это получится сделать, сказать пока сложно», – резюмировал Маттеини.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 25.04.17

Волонтеры «Бессмертного полка» устроили песенный флешмоб на вокзале (ВИДЕО). / Будет жарко: энергетики Екатеринбурга 26 и 27 апреля включат тепло на полную мощность. / «Урал» оштрафован на 100 тыс. рублей, Павлюченко получил дисквалификацию. Итоги заседания КДК РФС по скандальному матчу «Зенит» – «Урал». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»