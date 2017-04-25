В Свердловской области стали выдавать на треть больше потребкредитов

Публикации за 25.04.17

В России оживает потребительское кредитование. В Свердловской области в этом году по сравнению с первым кварталом 2016-го таких займов было выдано на 30 % больше.

Статистику выдачи банковских займов подсчитало Национальное бюро кредитных историй на основе данных от 4100 кредиторов, передающих компании сведения. Как оказалось, в первом квартале этого года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров выросло на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Свердловская область по степени роста выданных кредитов заняла 17 место, в регионе выдали 96 093 кредитов, это на 30,3 % выше, чем год назад. Лидерами по росту потребкредитования стали Мурманская область (+85,5%), Пермский край (+64,2%), Удмуртская Республика (+49,5%), Самарская область (+45,1%) и Кировская область (+42,8%).

«По нашему мнению, значительное увеличение количества выданных потребительских кредитов в начале 2017 года свидетельствует о постепенном восстановлении у банков «докризисного» аппетита к риску. Иными словами, несмотря на имеющиеся риски, банки увеличивают темпы выдачи кредитов на покупку потребительских товаров. Во многом этому также способствует активное внедрение и использование банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков («сигнал»), позволяющей кредиторам максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. Но делать это становится все сложнее, так как «хороших» заемщиков остается все меньше, а ситуация их реальными доходами далека от идеальной», – прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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