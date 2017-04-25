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Екатеринбург

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Публикации за 25.04.17

Штурмовики и бомбардировщики: в мэрии рассказали, какая техника пролетит над Екатеринбургом в годовщину Победы

Штурмовики и бомбардировщики: в мэрии рассказали, какая техника пролетит над Екатеринбургом в годовщину Победы

В этом году в День Победы боевая техника уже в третий раз пролетит над Екатеринбургом. Авиация поднимется с нескольких аэродромов Свердловской области и соседних регионов, всего город увидит 20 машин.

Сегодня в ходе рабочего совещания в мэрии города рассказали, какая авиатехника примет участие в праздновании годовщины Победы в этом году. Как пояснили в пресс-службе администрации города, зрители увидят вертолет Ми-26, звенья вертолетов Ми-8, штурмовиков Су-25, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, истребителей-перехватчиков МиГ-31, а также самолеты Л-410, Ан-12 и Ан-26. Взлетит техника с нескольких аэродромов в Свердловской и Челябинской областях и Пермском крае, а парадный строй сформирует уже в небе. Действия экипажей будут координировать подвижные пункты управления авиацией, развернутые в городах.

Как и в предыдущие годы, увидеть военную авиацию можно будет и до парада – запланированы репетиционные пролеты, которые будут проходить в дневное время (в то время как танки и боевые машины репетируют по ночам). Однако в мэрии пока не говорят, когда именно состоятся тренировочные полеты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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