ФК «Урал» проиграл «Спартаку» с минимальным счетом

Публикации за 25.04.17

Екатеринбургский ФК «Урал» в рамках 25-го тура чемпионата России проиграл на выезде московскому «Спартаку».

Как передает корреспондент NDNews.ru, к этой встрече «шмели» подошли в усеченном составе – в матче не смогли принять сразу три игрока основы. Сегодня КДК РФС дисквалифицировал на один матч и два условных нападающего «Урала» Романа Павлюченко, который в скандальной игре против «Зенита» напал на арбитра Алексея Еськова. Такое поведение форварда было вызвано сомнительным удалением другого игрока «оранжево-черных» Эрика Бикфалви. Румын из-за перебора карточек тоже пропускал сегодняшний матч, как и полузащитник «Урала» Роман Емельянов. Его тоже удалили в абсурдном матче в Питере.

Сегодняшняя встреча между «Спартаком» и «Уралом» прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте забил Лукас Фернандо. Бразилец пробил с радиуса штрафной, и мяч после рикошета от Грегора Балажица залетел в угол ворот екатеринбургской команды.

Лидер таблицы РФПЛ «Спартак» набрал 57 очков, «Урал» идет на 10-й позиции.

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

Москва, Екатеринбург. Другие новости 25.04.17

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