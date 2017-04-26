Туристы из Екатеринбурга на день застряли во Вьетнаме (СКРИН)

Публикации за 26.04.17

Рейс из Вьетнама авиакомпании Pegas Fly, которая является чартерным перевозчиком туроператора Pegas Touristik, перенесен с 26 на 27 апреля. Туристы должны были прибыть в Екатеринбург сегодня вечером, но теперь дата прилета изменена: борт ждут в Кольцово завтра в 6 утра.

Рейс IK-2518 авиакомпании Pegas Fly («Икар») из Нячанга в Екатеринбург должен был прибыть в Екатеринбург 26 апреля в 22:00, однако время вылета и, соответственно, прибытия перенесли на 8 часов. По данным онлайн-табло Кольцово, самолет прибудет 27 апреля в 06:20.

На данном чартерном рейсе в Екатеринбург должны прибыть туристы оператора Pegas Touristik. По сведениям отдыхающих, им пока не объяснили причины задержки. Туроператор в подобных случаях обязан предоставить туристам отель и питание.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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