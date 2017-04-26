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Екатеринбург

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Публикации за 26.04.17

Туристы из Екатеринбурга на день застряли во Вьетнаме (СКРИН)

Туристы из Екатеринбурга на день застряли во Вьетнаме (СКРИН)

Рейс из Вьетнама авиакомпании Pegas Fly, которая является чартерным перевозчиком туроператора Pegas Touristik, перенесен с 26 на 27 апреля. Туристы должны были прибыть в Екатеринбург сегодня вечером, но теперь дата прилета изменена: борт ждут в Кольцово завтра в 6 утра.

Новый День: Туристы из Екатеринбурга на день застряли во Вьетнаме (СКРИН)

Рейс IK-2518 авиакомпании Pegas Fly («Икар») из Нячанга в Екатеринбург должен был прибыть в Екатеринбург 26 апреля в 22:00, однако время вылета и, соответственно, прибытия перенесли на 8 часов. По данным онлайн-табло Кольцово, самолет прибудет 27 апреля в 06:20.

На данном чартерном рейсе в Екатеринбург должны прибыть туристы оператора Pegas Touristik. По сведениям отдыхающих, им пока не объяснили причины задержки. Туроператор в подобных случаях обязан предоставить туристам отель и питание.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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