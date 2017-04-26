Житель Невьянска забил знакомого, обидевшись на слово «барыга»

Публикации за 26.04.17

В Невьянске завершено следствие по делу в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Как сообщили NDNews.ru в СУ СК, днем 15 января 2017 года мужчина пьянствовал в компании трех своих друзей, один из которых в шутку спросил, не знает ли тот, где можно купить наркотики. Когда обвиняемый ответил, что не знает, его собеседник усомнился в этом и сказал, что он должен знать, поскольку является «барыгой». Данное слово злоумышленник счел для себя оскорбительным и начал избивать обидчика руками и ногами. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался через некоторое время в больнице.

Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Невьянск, Служба информации РИА «Новый День»

Невьянск. Другие новости 26.04.17

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