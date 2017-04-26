NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 26.04.17

Житель Невьянска забил знакомого, обидевшись на слово «барыга»

Житель Невьянска забил знакомого, обидевшись на слово «барыга»

В Невьянске завершено следствие по делу в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Как сообщили NDNews.ru в СУ СК, днем 15 января 2017 года мужчина пьянствовал в компании трех своих друзей, один из которых в шутку спросил, не знает ли тот, где можно купить наркотики. Когда обвиняемый ответил, что не знает, его собеседник усомнился в этом и сказал, что он должен знать, поскольку является «барыгой». Данное слово злоумышленник счел для себя оскорбительным и начал избивать обидчика руками и ногами. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался через некоторое время в больнице.

Следователем СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Невьянск, Служба информации РИА «Новый День»

Невьянск. Другие новости 26.04.17

«Бить – бил»: суд начал рассматривать новое дело грозы Пионерки Игоря Новоселова. Его обвиняют в нападении на общественника Владимира Рудякова. / Столовая УрФУ, в которой отравились студенты и сотрудники вуза, закрылась на месяц. / Зачем нужен конфликтолог в школе, кто такие родители-потребители и почему нельзя забирать ребенка после скандала в классе. Интервью NDNews.ru (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter