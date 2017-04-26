«Коляда-театр» пригласили на гастроли в Нью-Йорк: американцы увидят «12 стульев» и русскую свадьбу (ВИДЕО)

Публикации за 26.04.17

«Коляда-театр» осенью отправится на гастроли в Нью-Йорк. Екатеринбургских артистов пригласили в Америку сыграть два спектакля: балаганную постановку про российскую свадьбу «Скрипка, бубен и утюг» и новые «12 стульев», премьера которых в Екатеринбурге состоится лишь 29 апреля.

О гастролях «Коляда-театра» в Нью-Йорке написал импресарио Лев Трахтенберг на своей странице в «Фейсбуке». Пригласить самобытный уральский театр в Америку ему посоветовала Лариса Рубальская, которая уже давно дружит с Николаем Колядой и является поклонницей его театра.

«Сидим мы тут недавно с моей любимой Ларисой Рубальской в ресторане ЦДЛ, обедаем с водочкой (водочку пью в основном я, причем угощает Лариса), обсуждаем, кого привезти мне на гастроли. Тут она и говорит: «Левоша, а Николай Коляда и его Коляда-Театр в Америке были? Если нет, то нужно срочно брать – лучший современной театр России – вот уже семь лет они приезжают в Москву на месячные (!!!) гастроли с 30 (!!!) спектаклями, работают на двух площадках и все билеты проданы задолго до начала!». И тут же набирает Николая Коляду, абсолютно выдающегося современного режиссера, автора великого множества интереснейших и самобытных (да, очень самобытных) пьес, которые поставлены в 130 театрах 70 стран мира. Или даже больше. Заслуженного деятеля искусств России, лауреата премии Станиславского, о котором мне с придыханием рассказывал Роман Виктюк еще лет 20 назад, – пишет Лев Трахтенберг. – Вот уже несколько лет у Николая свой собственный Коляда Театр с совершенно сумасшедшим репертуаром, свой собственный фестиваль современной драматургии, гастроли по всему миру и участие в театральных мероприятиях в России и за рубежом, свой курс в театральной школе и пр, пр, пр... Короче, первичный контакт произошел (душка Лариса сразу же набрала «Колечку»), а потом и вторичный – между Мэтром и мной».

Переговоры были недолгими. Николай Коляда с радостью принял предложение о гастролях в Америку. И уже осенью 2017 года «Коляда-театр» привезет в Нью-Йорк два спектакля: хорошо знакомый российской публике «Скрипка, бубен и утюг» про беспощадную российскую свадьбу с медведями и драками, а также совершенно новый – «12 стульев». Премьера постановки по книге Ильфа и Петрова в инсценировке Коляды еще даже не состоялась в Екатеринбурге – первый показ на публику пройдет 29 апреля.

«Вобщем, дорогие мои нью-йоркские театралы и сочувствующие, заявляю со всей своей многолетней профессиональной ответственностью – нам всем повезло! К нам едет КолядА!», – резюмировал Лев Трахтенберг.

Добавим, что импресарио не исключает возможности в 2018 году устроить для «Коляда-театра» турне по США. Уже сейчас у Трахтенберга спрашивают, привезет ли он российский театр в Торонто и Калифорнию.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=tOhuMBRqBps&rel=0">Video</a> Свадьба фриков от «Коляда-театра»

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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