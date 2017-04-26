Замначальника ИК №10 будут судить за вымогательство и получение взятки

Публикации за 26.04.17

В Екатеринбурге будут судить очередного высокопоставленного «оборотня в погонах» – представителя ГУФСИН. Его обвиняют в вымогательстве и получении крупной взятки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ИК №10 ГУФСИН России по Свердловской области подполковника внутренней службы Андрея Проценко. Ему вменяется п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение через посредника взятки в крупном размере, с вымогательством взятки»).

По версии следствия, обвиняемый получил взятку в размере 255 тысяч рублей от коммерсанта за совершение входивших в его служебные полномочия действий в пользу вышеуказанного юридического лица». Частная фирма имела договор и исправительной колонией по изготовлению мебельной продукции и предметов интерьера, уточнили сегодня в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Проценко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия наложен арест на принадлежащие обвиняемому два земельных участка площадью 1500 кв. м и 1600 кв. м. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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