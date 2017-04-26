NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 26.04.17

Замначальника ИК №10 будут судить за вымогательство и получение взятки

Замначальника ИК №10 будут судить за вымогательство и получение взятки

В Екатеринбурге будут судить очередного высокопоставленного «оборотня в погонах» – представителя ГУФСИН. Его обвиняют в вымогательстве и получении крупной взятки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ИК №10 ГУФСИН России по Свердловской области подполковника внутренней службы Андрея Проценко. Ему вменяется п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение через посредника взятки в крупном размере, с вымогательством взятки»).

По версии следствия, обвиняемый получил взятку в размере 255 тысяч рублей от коммерсанта за совершение входивших в его служебные полномочия действий в пользу вышеуказанного юридического лица». Частная фирма имела договор и исправительной колонией по изготовлению мебельной продукции и предметов интерьера, уточнили сегодня в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Проценко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия наложен арест на принадлежащие обвиняемому два земельных участка площадью 1500 кв. м и 1600 кв. м. Материалы дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

«Коляда-театр» пригласили на гастроли в Нью-Йорк: американцы увидят «12 стульев» и русскую свадьбу (ВИДЕО). / Житель Невьянска забил знакомого, обидевшись на слово «барыга». / «Бить – бил»: суд начал рассматривать новое дело грозы Пионерки Игоря Новоселова. Его обвиняют в нападении на общественника Владимира Рудякова.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter