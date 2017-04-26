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Екатеринбург

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Публикации за 26.04.17

В Талице энергетики пустят ток к участкам, выделенным многодетным семьям

В Талице энергетики пустят ток к участкам, выделенным многодетным семьям

В Талице начались работы по техническому присоединению нового микрорайона «Южный-3», где размещаются сто земельных участков для многодетных семей. Чтобы в домах, которые появятся в микрорайоне, был свет, придется прорубить просеку длиной почти два километра.

«Площадка под застройку находится на окраине города, ее окружает сосновый лес. Это препятствие придется преодолевать – для прокладки воздушной линии 10 кВ необходимо сделать просеку шириной от 3 до 5 метров и длиной 1,7 км. Сейчас все необходимые разрешения уже получены. Также мы установим в микрорайоне две трансформаторные подстанции», – рассказал начальник Талицкого РКЭС Облкоммунэнерго Николай Стихин.

Он добавил, что энергетики используют долговечные железобетонные опоры, часть из которых уже установлена, и самонесущий изолированный провод. Завершить строительство новой линии электропередачи планируется летом 2017 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

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