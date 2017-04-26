В Тавде под суд отправили владельца речного судна, который устроил для туристов сауну на борту

Публикации за 26.04.17

В Тавде в суд передано дело в отношении двух местных жителей. Один из них купил речное судно, чтобы катать туристов по реке, устроил на борту сауну и поставил мангал, не учитывая требований безопасности. Второй управлял судном, не имея на то разрешения. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, летом 2016 года житель города Тавда проводил для туристов экскурсии по реке. Для этого он приобрел речное судно, не зарегистрировал его в установленном порядке, а также переоборудовал судно, организовав на нем сауну и разместив на палубе мангал.

«При этом были нарушены конструктивные характеристики судна и требования противопожарной безопасности. Управление судном обвиняемый доверил лицу, не имеющему необходимой квалификации», – сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Проведенные в ходе расследования судебные экспертизы подтвердили, что эксплуатация судна является опасной для жизни и здоровья людей и может способствовать наступлению трагических последствий.

Расследование уголовного дела в отношении хозяина судна и «капитана» закончено. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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