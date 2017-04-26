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Публикации за 26.04.17

Как будут защищать видеонаблюдение за ЕГЭ от хакеров, террористов и техногенных катастроф (ВИДЕО)

Как будут защищать видеонаблюдение за ЕГЭ от хакеров, террористов и техногенных катастроф (ВИДЕО)

В ПАО «Ростелеком» рассказали, как будут защищать центры обработки данных (ЦОД) ЕГЭ от факторов внешней агрессии – компании предстоит обеспечивать видеонаблюдение за аудиториями, где проходит тестирование.

Как рассказали NDNews.ru во время пресс-тура, в организации системы видеонаблюдения будут использоваться ряд центров обработки данных, защищенных от DDoS-атак хакеров. Как выяснилось, сетевые преступники регулярно организуют нападения на сервера во время экзаменов. Именно поэтому видеотрансляция и ее результаты будут дублироваться сразу в нескольких ЦОД. Таких как в Екатеринбурге, Москве и Новосибирске.

После того как тестирование будет завершено, видеозаписи будут хранить еще три месяца. При этом сами серверные защищены и от возможных терактов и даже от техногенных катастроф.

Каким образом – смотрите на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

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