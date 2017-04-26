Свердловские родители стали чаще звонить по телефону доверия из-за «групп смерти» в соцсетях

Публикации за 26.04.17

Свердловские родители стали чаще обращаться к психологам по телефону доверия, чтобы распознать у детей зависимость от «групп смерти» в социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты работы службы за первый квартал 2017 года. Самой популярной темой звонков по-прежнему остаются сложности в отношениях с близкими, но если раньше звонившим необходимо было просто выговорится о своих проблемах, то сейчас люди просят специалистов дать конкретные рекомендации к действию.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областного минздрава, за первые месяцы 2017 года наибольший рост обращений к психологам службы составили звонки родителей на тему распознавания различных зависимости у детей. «В сравнении с началом 2016 года родители стали больше беспокоиться пребыванием детей на странных интернет-сайтах, их внезапными переменами во взглядах, настроениях, поведении, резкими переключениями интересов, отсутствием желания учиться», – рассказала руководитель Свердловского областного телефона доверия Елена Прохорова.

В это году звонившие на телефон доверия чаще говорили и о своих психологических проблемах, связанных со сложной жизненной ситуацией, со сменой работы, изменениями в привычном семейном укладе, с тяжелыми болезнями близких. При этом на треть снизилось число суицидально окрашенных звонков, вдвое – обращений по проблемам зависимостей различной этиологии.

Кроме того, психологи отметили тенденцию к более активной жизненной позиции жителей области. Если раньше каждый пятый звонок о перипетиях в любовных отношениях, разногласиях с супругами, детьми, престарелыми родителями больше описывал проблему или вовсе напоминал жалобу, то теперь психологам все чаще поступают запросы с просьбой научить правильному выстраиванию отношений с близкими. «В последнее время мы все больше отмечаем сдвиг в характере звонков: от простой констатации тяжелой ситуации в семье – к активному запросу действенных форм налаживания общения с родными и близкими наших абонентов. Мы буквально обучаем их, в частности, общению с детьми: как правильно поддерживать, как родителям лучше помогать своим детям. Нельзя сказать, что раньше таких запросов было мало, мы обучали абонентов эффективным способам самопомощи, вместе с ними искали выходы из сложной ситуации. Но сейчас люди обращаются не столько за эмоциональной поддержкой, сколько за пониманием проблематики и ответами на вопрос: «Что мне делать для улучшения ситуации?», – отметила Елена Прохорова.

Телефон доверия Свердловской области работает без праздников и выходных в круглосуточном режиме и оказывает неотложную помощь и поддержку абонентам, стоящим перед угрозой суицида, находящимся в состоянии психологического кризиса, изоляции, тоски, отчаяния. К психологам могут обратиться жители всех районов региона, все звонки, в том числе и междугородние, для абонентов бесплатны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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