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Екатеринбург

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Публикации за 26.04.17

Власти Екатеринбурга выбрали компании для ремонта дорог к ЧМ-2018 / Сумма контрактов – 1,17 млрд рублей

Власти Екатеринбурга выбрали компании для ремонта дорог к ЧМ-2018 Сумма контрактов – 1,17 млрд рублей

В Екатеринбурге подведены итоги конкурсов, объявленных для ремонта дорог в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Общая стоимость контрактов составит 1,17 млрд рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, МУП «Городское благоустройство» заключит контракты с двумя подрядчиками – ОАО «Трест УралТрансСпецСтрой» и ООО «Городское управление дорожно-строительных работ». Обе компании являются частыми исполнителями муниципальных заказов. В первом случае сумма контракта составит более 678 млн рублей, во втором – почти 493 млн рублей. Таким образом, за строительные работы, которые продлятся до конца октября, администрация города заплатит около 1 миллиарда 17 миллионов рублей (начальная сумма тендеров составляла более 1,18 млрд рублей – прим. ред.). Ранее указывалось, что в Екатеринбурге в этом году должны отремонтировать полсотни улиц, работы планируют начать уже в мае.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

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