NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 26.04.17

В Каменске уголовники убили собутыльника, один из преступников продолжил пить с трупом

В Каменске уголовники убили собутыльника, один из преступников продолжил пить с трупом

В Каменске-Уральском полиция задержала трех рецидивистов, которые избили до смерти своего собутыльника.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, жильцы одного из домов на улице Привокзальной в Каменске-Уральском пожаловались участковому на неприятный запах, доносившийся с балкона. Прибывшие на место полицейские обнаружили там труп 42-летнего владельца квартиры с явными признаками насильственной смерти. Давность гибели мужчины составила более пяти дней.

Вскоре сыщики задержали троих неработающих ранее судимых граждан. «Злоумышленники не стали запираться и рассказали, как все произошло. Находясь в квартире потерпевшего, распивали вместе с ним спиртные напитки. Между участниками застолья разгорелся конфликт, в ходе которого трое гостей избили до смерти хозяина жилища. После этого двое из них покинули место преступления, а третий еще пару дней оставался в квартире жертвы», – уточняют в ведомстве.

В СУ СКР по Свердловской области сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

Задержанные мужчины ранее уже привлекались к ответственности за угоны, угрозу убийством, грабежи, кражи, мошенничество, злостное уклонение от уплаты алиментов, браконьерство, побои, хулиганство.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

Власти Екатеринбурга выбрали компании для ремонта дорог к ЧМ-2018. Сумма контрактов – 1,17 млрд рублей. / «Антисурьмяной» протест в Асбесте накаляется: завтра горожане пойдут в думу. / Свердловские родители стали чаще звонить по телефону доверия из-за «групп смерти» в соцсетях.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter