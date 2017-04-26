В Каменске уголовники убили собутыльника, один из преступников продолжил пить с трупом

Публикации за 26.04.17

В Каменске-Уральском полиция задержала трех рецидивистов, которые избили до смерти своего собутыльника.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, жильцы одного из домов на улице Привокзальной в Каменске-Уральском пожаловались участковому на неприятный запах, доносившийся с балкона. Прибывшие на место полицейские обнаружили там труп 42-летнего владельца квартиры с явными признаками насильственной смерти. Давность гибели мужчины составила более пяти дней.

Вскоре сыщики задержали троих неработающих ранее судимых граждан. «Злоумышленники не стали запираться и рассказали, как все произошло. Находясь в квартире потерпевшего, распивали вместе с ним спиртные напитки. Между участниками застолья разгорелся конфликт, в ходе которого трое гостей избили до смерти хозяина жилища. После этого двое из них покинули место преступления, а третий еще пару дней оставался в квартире жертвы», – уточняют в ведомстве.

В СУ СКР по Свердловской области сообщают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

Задержанные мужчины ранее уже привлекались к ответственности за угоны, угрозу убийством, грабежи, кражи, мошенничество, злостное уклонение от уплаты алиментов, браконьерство, побои, хулиганство.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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