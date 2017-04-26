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Екатеринбург

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Публикации за 26.04.17

Под Екатеринбургом на площади 200 «квадратов» загорелся ангар с сеном

Под Екатеринбургом на площади 200 «квадратов» загорелся ангар с сеном

Под Екатеринбургом в эти минуты сотрудники МЧС тушат крупный пожар в селе Бородулино.

Как передает корреспондент NDNews.ru, очевидцы в социальных сетях сегодня днем рассказали о сильном задымлении в районе города Арамиль и трассы, ведущей из Екатеринбурга в Сысерть. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области уточнили, что в селе Бородулино загорелся ангар, в котором хранится сено. «Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров, угрозы распространения огня нет, пострадавших также нет. На месте происшествия работают две единицы техники. Сильное задымление вызвано тем, что в складском посещении – сено, которое обладает высокой степенью горючести», – сообщили спасатели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.04.17

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