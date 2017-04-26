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Екатеринбург

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Публикации за 26.04.17

На Щербакова эвакуировали дом из-за предмета с проводами (ФОТО)

На Щербакова эвакуировали дом из-за предмета с проводами (ФОТО)

Сегодня днем на Химмаше эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за странного предмета с торчащими проводами. После проверки оказалось, что угрозы взрыва нет, но полиция до сих пор ищет «шутника», который оставил устройство у подъезда.

Как рассказали корреспонденту NDNews.ru очевидцы, сегодня днем эвакуировали жильцов дома по улице Щербакова, 141, выставлялось оцепление, приезжали взывотехники. Поводом для паники стал странный предмет у дома, который представляет из себя устройство с проводами, уходящими в подвал, местные жители не на шутку перепугались. По счастью, ничего опасного в устройстве не оказалось.

Фото Е1
Фото Е1

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области корреспонденту NDNews.ru пояснили, что произошло. «Первым делом хочу успокоить жителей Чкаловского района Екатеринбурга и гостей столицы Урала. Ничего страшного, к счастью, на территории микрорайона не происходило. Бдительные граждане в 13:25 по местному времени при уборки территории возле своего пятиэтажного дома обнаружили бесхозный подозрительный предмет и проинформировали кого положено. Граждане поступили абсолютно грамотно, так необходимо действовать и впредь, не только в случае бесхозных предметов, но и с подозрительными лицами и транспортными средствами. Полицейские создали зону безопасности по прибытии на указанный адрес и вызвали специалистов по взрывным работам с предприятия «Урал-вымпел». Отбой проверочным мероприятиям полиции был дан в 14:50, после чего жильцы пятиэтажки смогли приступить к обычному ритму жизни. Однако сыщики продолжают находиться в этом микрорайоне, где производят опрос владельцев квартир для установления «горе-изобретателя» (или «изобретателей») для применения к ним профилактических мер реагирования и соответствующей беседы о том, что подобными вещами в наше неспокойное время шутить безответственно, а то и вовсе преступно», – прокомментировал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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