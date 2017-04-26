Городские службы Екатеринбурга прочистили 18 из 400 км дождевой канализации

Публикации за 26.04.17

В Екатеринбурге с начала года рабочие прочистили от засоров 18 километров дождевой канализации, к которой у горожан ежегодно возникает огромное количество претензий, особенно в летний период. Это меньше 5% процентов от всей протяженности сетей этой категории.

Как передает корреспондент NDNews.ru, работами занимаются коммунальные службы вместе со специалистами МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (МБУ «ВОИС»). По словам директора МБУ «ВОИС» Александра Репина, с начала текущего года от засоров прочищено 18 км 250 метров сетей дождевой канализации. В составе каждой бригады работают гидродинамическая и вакуумная машины. «Между тем, всего в Екатеринбурге порядка 400 км сетей дождевой канализации, и существует определенный регламент по ее промывке (периодичность по годам и диаметру труб)», – уточняют в пресс-службе администрации города.

По информации чиновников, весной мастера отремонтировали 88 смотровых и дождеприемных колодцев и восстановили 38 крышек таких колодцев. Помимо этого, рабочие отремонтировали более тысячи и отмыли от зимней грязи более 65 тысяч погонных метров ограждений. Сейчас ведется покраска таких сооружений – новое покрытие нанесено уже почти на 10 тысячах погонных метров ограждений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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