На улице Амудсена из-за массового ДТП образовалась огромная пробка (ФОТО)

Публикации за 26.04.17

В Екатеринбурге на Амундсена недалеко от пересечения с улицей Объездной произошла массовая авария – на дороге столкнулось сразу четыре автомобиля. По некоторым данным, одна из машин марки ВАЗ въехала в грузовую «газель», от удара у легковушки полностью смяло крышу.

Очевидцы сообщают, что на месте аварии дежурят три реанимационных автомобиля и патруль ГИБДД, передает корреспондент NDNews.ru. Пока известно, что медики оказали помощь нескольким пострадавшим.

Автомобилисты сообщают, что ДТП спровоцировало огромную пробку в сторону Академического района. На дороге перекрыты все три полосы, объезд возможен только по встречной.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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