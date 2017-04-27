В Туринске уволен инструктор автошколы без образования, ученики которого попадали в ДТП

Публикации за 27.04.17

В Туринске по требованию прокуратуры уволен инструктор автошколы, ученики которого регулярно попадали в ДТП. Оказалось, что у преподавателя нет ни среднего, ни высшего профессионального образования.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проверка прошла в автошколе ООО «Регион» в Туринске. По закону обязательным условием осуществления образовательной деятельности является наличие в штате педагогических работников с высшим или средним образованием. Но в «Регионе» правилам дорожного движения и вождению машины клиентов обучал инструктор, у которого такого образования нет. В итоге ученики этого инструктора после выпуска регулярно попадали в ДТП.

«По данному факту прокуратура руководителю автошколы внесла представление, по результатам рассмотрения которого инструктор автошколы в связи с несоответствием занимаемой должности уволен, специалист отдела кадров привлечена к дисциплинарной ответственности», – сообщает пресс-служба ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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