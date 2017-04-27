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Екатеринбург

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Публикации за 27.04.17

У школы на Краснофлотцев неизвестный сбил девятиклассницу, девочка в больнице

У школы на Краснофлотцев неизвестный сбил девятиклассницу, девочка в больнице

Сегодня утром на пешеходном переходе возле школы №66 на улице Краснофлотцев неизвестный сбил ученицу 9 класса. Девочку с травмами доставили в ГКБ №23. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Как сообщили NDNews.ru очевидцы, сегодня утром возле школы №66 на улице Краснофлотцев было несколько полицейских машин и реанимация. В школе нашему корреспонденту пояснили, что ребенку стало плохо и вызвали скорую, занятия идут в штатном режиме.

Однако, как удалось узнать сотруднику NDNews.ru, выехавшему на место происшествия, полицию и скорую помощь вызвали после ДТП. Сегодня утром на пешеходном переходе возле школы неизвестный сбил ученицу 9 класса. Девочку увезли в больницу №23. По предварительным данным, травмы не опасные для жизни.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают автомобиль и водителя, допустившего наезд на ребенка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.04.17

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