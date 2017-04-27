NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 27.04.17

В Нижней Туре женщина пыталась пройти в суд с помадой-электрошокером
Фото пресс-службы УФССП

В Нижней Туре женщина пыталась пройти в суд с помадой-электрошокером

В Нижней Туре приставы городского суда задержали на входе посетительницу с фонариком-электрошокером. Запрещенный предмет, замаскированный под губную помаду, находился в дамской сумочке.

Как сообщает пресс-служба УФССП, женщина объяснила приставам, что пришла в канцелярию суда, чтобы подать исковое заявление по гражданскому делу. А обнаруженный у нее электрошокер она использует для отпугивания бродячих собак на улице. Тем не менее, приставы запретили проносить в здание предмет, который представляет опасность для окружающих. Горожанке пришлось оставить свою «помаду» за пределами суда.

Нижняя Тура, служба информации РИА «Новый День»

Нижняя Тура. Другие новости 27.04.17

У школы на Краснофлотцев неизвестный сбил девятиклассницу, девочка в больнице. / В Туринске уволен инструктор автошколы без образования, ученики которого попадали в ДТП. / В Екатеринбурге закрыли метро от «Геологической» до «Ботанической».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter