В Нижней Туре женщина пыталась пройти в суд с помадой-электрошокером

Публикации за 27.04.17

В Нижней Туре приставы городского суда задержали на входе посетительницу с фонариком-электрошокером. Запрещенный предмет, замаскированный под губную помаду, находился в дамской сумочке.

Как сообщает пресс-служба УФССП, женщина объяснила приставам, что пришла в канцелярию суда, чтобы подать исковое заявление по гражданскому делу. А обнаруженный у нее электрошокер она использует для отпугивания бродячих собак на улице. Тем не менее, приставы запретили проносить в здание предмет, который представляет опасность для окружающих. Горожанке пришлось оставить свою «помаду» за пределами суда.

Нижняя Тура, служба информации РИА «Новый День»

Нижняя Тура. Другие новости 27.04.17

У школы на Краснофлотцев неизвестный сбил девятиклассницу, девочка в больнице. / В Туринске уволен инструктор автошколы без образования, ученики которого попадали в ДТП. / В Екатеринбурге закрыли метро от «Геологической» до «Ботанической». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»