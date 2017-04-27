Облигации федерального займа не вызвали ажиотажа у уральцев – подано чуть больше 15 заявок на покупку

Публикации за 27.04.17

Вчера в России официально начались продажи облигаций федерального займа населению. Ценные бумаги стоимостью 1000 рублей каждая можно будет купить до октября этого года. Минфин обещает доходность до 9% годовых, однако ажиотажа ОФЗ среди уральцев не вызвали.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России, в первый день продаж ОФЗ жители Свердловской области подали 14 заявок на покупку облигаций. На какое конкретно количество облигаций были поданы заявки, неизвестно. «В среднем сумма заявки составляет 1 млн рублей, есть заявки и на максимальную сумму», – рассказали в пресс-службе банка.

Напомним, согласно условиям продажи ОФЗ, минимальное количество облигаций, доступных к продаже, составляет 30 штук (то есть на сумму 30 тысяч рублей), а максимальное – 15 тысяч штук (то есть на сумму 15 миллионов рублей).

Во втором из двух банков, которые имеют право продавать населению ценные бумаги, выпускаемые Минфином РФ, ВТБ-24, пока не смогли предоставить информацию о том, сколько заявок на приобретение ОФЗ было подано жителями Свердловской области.

Доходность по ОФЗ будет составлять от 8,42% до 8,75% в зависимости от суммы, которая потрачена на покупку облигаций. При этом в Минфине ранее сообщали, что доход, полученный по ценным бумагам для населения, налогами облагаться не будет. Тем не менее, пока эксперты достаточно скептически относятся к возможности заработать на покупке облигаций, называя обычные банковские вклады более надежными.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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