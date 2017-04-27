Следственный комитет организовал проверку по факту смерти арт-директора клуба «Водолей» Павла Кучика

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту смерти 42-летнего арт-директора клуба «Водолей» Павла Кучика. По словам родственников погибшего, у него долгое время был низкий гемоглобин, но врачи не предпринимали кардинальных мер. Когда состояние Павла значительно ухудшилось, его госпитализировали, но во время переливания крови у него остановилось сердце. В ходе проверки следователи выяснят, своевременно ли была оказана медицинская помощь.

В Екатеринбурге в больнице №2 скончался 42-летний Павел Кучик – арт-директор ночных клубов «Водолей», «Метрополия» и караоке-клуба «Запой». Как рассказали NDNews.ru родные и знакомые Павла, в последние недели он очень плохо себя чувствовал, было учащенное сердцебиение, анализ крови показал крайне низкий гемоглобин. Но врачи не предприняли кардинальных мер, посоветовав проставить курс уколов витамина В12.

На этой неделе Павлу стало резко хуже. После очередного приступа 25 апреля его на скорой доставили в больницу №2, Кучик был в тяжелом состоянии. Во время переливания крови сердце мужчины не выдержало. Родные считают, что Павла слишком поздно госпитализировали.

Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург областного СК России организована доследственная проверка. Будут опрошены родственники умершего, а также сотрудники больницы №2 и скорой помощи.

«Все проводимые проверочные мероприятия направлены на выяснение вопроса о том, насколько полно, качественно и своевременно мужчине была оказана медицинская помощь, а также для установления точной причины смерти. Для этого будет проведена судебная медицинская экспертиза, будет проведён анализ соответствующей медицинской документации. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Прощание с Павлом Кучиком состоится завтра, 28 апреля. В этот день ему должно было исполниться 43 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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